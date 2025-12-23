به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان شهرضا گفت: ماموران مستقر در ایستگاه ایست و بازرسی شهید امامی با همکاری ماموران پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی این شهرستان، حین کنترل خودرو‌های عبوری به یک دستگاه کامیون مشکوک شدند و برای بررسی بیشتر آن را به پارکینگ ایستگاه منتقل کردند.

سرهنگ شکرالله پورخاقان افزود: مأموران از این کامیون، ۳ دستگاه پزشکی قاچاق که بدون هرگونه مدارک قانونی و معتبر گمرکی بود را کشف کردند.

این مقام انتظامی ارزش محموله قاچاق کشف شده را برابر اعلام کارشناسان مربوطه ۳۰ میلیارد ریال اعلام و گفت: در این رابطه یک متهم شناسایی شد وبا تشکیل پرونده برای انجام اقدامات قانونی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شد.