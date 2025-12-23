پخش زنده
فرماندار اسلامشهر از تحقق برنامه ساخت ۴۰ مدرسه جدید در این شهرستان با اجرای ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزشوپرورش خبر داد و تأکید کرد: این اقدام با همکاری مجتمعسازان و اداره راه و شهرسازی همزمان با آغاز ساخت مجتمعهای مسکونی انجام خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نورالله طاهری در نهمین نشست شورای آموزشوپرورش این شهرستان که با حضور مدیران دستگاههای اجرایی و اعضای این شورا ظهر امروز در سالن جلسات آموزش و پرورش برگزار شد اظهار کرد: با اجرای صحیح ماده ۱۸ قانون شوراهای آموزش وپرورش ساخت ۴۰ مدرسه جدید در اسلامشهر محقق میشود.
وی افزود: برنامههای دولت در حوزه مدرسهسازی، نشان از توجه و اهمیت جایگاه آموزشوپرورش است و این نهضت پایهای برای انسانسازی و توسعه کیفی و کمی آموزش است.
طاهری با اشاره بهضرورت تأمین و افزایش فضاهای آموزشی در منطقه بیانکرد: حرکت نهضت مدرسهسازی در کشور، محوری اساسی در سیاستهای دولت است این نهضت یک حرکت مهم در راستای انسانسازی و سرمایهگذاری بر نسل آینده است و اگر از ابتدا به این اصل توجه میکردیم امروز با برخی مسائل و مشکلات مواجهه نمیشدیم.
وی با اشاره به اجرای ماده۱۸ قانون شوراهای آموزشوپرورش در اسلامشهر تأکید کرد: این شهرستان از جمله اولین شهرستانهایی است که با همکاری مجتمع سازان و راه و شهرسازی، راه اجرای این مادهقانونی باز شده از مجریان میخواهیم همزمان با آغاز ساخت مجتمعهای مسکونی، احداث مدارس را نیز شروع کنند.
رئیس شورای آموزشوپرورش شهرستان اسلامشهر گفت: در حال حاضر حدود ۳۰ مدرسه در شهرستان بر اساس این ماده در دستساخت است و از مسئولان قضایی انتظار داریم تا پیگیری لازم را برای تسریع در روند کار انجام دهند.
وی با اشاره به موضوع مدارس تخریبی (قلعوقمع) تصریح کرد: با قدردانی از خیرین مدرسهساز که سالهاست با صبر و گذشت زمینه ساختوساز را فراهم کردهاند وظیفه داریم هرچه سریعتر رضایت این خیران را جلب و مشکل این مدارس را حل کنیم و باید تیمی ویژه روزانه این موضوع را پیگیری کند.
فرماندار اسلامشهر با ابراز نگرانی از گزارشهای دریافتی درباره مصرف مواد مخدر در برخی مدارس، اذعان کرد: گزارشهای دوستان در دستگاههای امنیتی بسیار تکاندهنده است ما مسئولیت سنگینی در قبال فرزندان این مرزوبوم داریم از مدیران و معاونان پرورشی درخواست داریم تا با حساسیت بالا و همکاری نهادهای امنیتی، غربالگری و پایش مدارس را برای پیشگیری از گسترش این آسیبها انجام دهند.
طاهری تأکید بر لزوم ساماندهی مراکز پیشدبستانی، بیان کرد: باید کارگروهی تشکیل شود و تابلوها و مجوزهای این مراکز یکسانسازی شود تا خانوادهها دچار سردرگمی نشوند و صدور مجوز فعالیت برای مراکز پیشدبستانی تنها در اختیار آموزشوپرورش است.
وی با قدردانی از همراهی شورای اسلامی شهر و شهرداریها در حل مشکلات آموزشوپرورش شهرستان تأکید کرد: این دستگاهها در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی در زمینههای مختلف از جمله راهیان نور انتخابات و حمایت از برنامههای آموزشی، این نهادها پای کار بودهاند.
فرماندار شهرستان اسلامشهر با اشاره به آموزش فرزندان اتباع خارجی، خاطرنشان کرد: با وجود همه محدودیتها، نظام جمهوری اسلامی شرایطی فراهم کرده تا دانشآموزان اتباع نیز بتوانند تحصیل کنند و در این راستا تلاش میشود تا خدماتی در حد بضاعت ارائه شود.