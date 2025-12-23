به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: ماموران پلیس دریک ماه گذشته طی تحقیقات به عمل آمده و اقدامات فنی و اطلاعاتی، ۱۶۴ متهم متواری و دارای حکم جلب را شناسایی و با هماهنگی قضایی آن‌ها را دستگیر کردند.

سرهنگ نعمت خلیلی افزود: در اجرای دستور قضائی مبنی بر جلب و دستگیری محکومان متواری، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران انتظامی این فرماندهی قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان برخوار گفت: متهمان با تشکیل پرونده به مرجع قضائی معرفی شدند.