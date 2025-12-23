پخش زنده
رئیس جامعه هتلداران ایران گفت: هتلداری ستون فقرات گردشگری است و تقویت این بخش، پیششرط ارتقای کیفیت خدمات، افزایش رضایتمندی گردشگران و تحقق اهداف کلان گردشگری کشور به شمار میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جمشید حمزهزاده در نشست مشترک رؤسای جوامع هتلداران استانها و مناطق آزاد، سرمایهگذاران و مدیران هتلهای زنجیرهای، با تبیین نقش بنیادین صنعت هتلداری در زنجیره ارزش گردشگری کشور، اظهار کرد: هتلداری یکی از ارکان اساسی و غیرقابل جایگزین گردشگری است و هرگونه سیاستگذاری، برنامهریزی و هدفگذاری در حوزه گردشگری، بدون توجه جدی به وضعیت هتلها و مراکز اقامتی، به نتایج پایدار و مطلوب منتهی نخواهد شد.
وی با تاکید بر ضرورت حمایت هدفمند دولت از صنعت هتلداری، این حمایتها را شرط لازم برای تقویت زیرساختهای گردشگری و ارتقای سطح خدمات به گردشگران داخلی و خارجی دانست و افزود: بازسازی، نوسازی و بهروزرسانی هتلها نیازمند بستههای حمایتی مشخص، پایدار و قابل اتکاست و انتظار هتلداران، اجرای عملیاتی تسهیلات کمبهره، معافیتهای مالیاتی و بیمهای، اصلاح تعرفه حاملهای انرژی و کاهش عوارض شهرداریهاست.
رئیس جامعه هتلداران ایران با اشاره به رویکرد وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در توسعه تعاملات بینالمللی و جذب گردشگران خارجی، تصریح کرد: حضور فعال و هدفمند بخش خصوصی در نمایشگاههای بینالمللی، بهرهگیری از اساتید برجسته خارجی در حوزه آموزش نیروی انسانی و فراهمسازی زمینه بازدید مدیران هتلها از نمونههای موفق جهانی، از جمله برنامهها و اهداف راهبردی جامعه هتلداران ایران برای ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رقابتپذیری صنعت هتلداری کشور است.
در ادامه این نشست، رؤسای جوامع هتلداران استانها و مناطق آزاد، دیدگاهها، دغدغهها و مطالبات خود را در فضایی صریح و کارشناسی مطرح کردند و وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی نیز به تمامی موضوعات مطرحشده پاسخ داد و توضیحاتی درباره روند پیگیری مسائل و برنامههای وزارتخانه برای رفع چالشهای پیشروی صنعت هتلداری ارائه کرد.
در این جلسه، موضوعاتی از جمله نمایش هدفمند جاذبههای ایران در رسانههای بینالمللی با هدف معرفی ایران بهعنوان مقصدی امن و جذاب، ابلاغ شیوهنامه اجرایی معافیتهای مالیاتی گردشگری از سوی هیأت دولت و وزارت امور اقتصادی و دارایی، اصلاح آییننامه تشکلهای گردشگری در چارچوب برنامه هفتم توسعه، تصویب تعرفههای ویژه حاملهای انرژی برای بخش گردشگری، چالشهای اجرای معافیت عوارض ساختمانی صفر درصد در برخی شهرداریها، اختصاص ردیف بودجه و تسهیلات ویژه برای بازسازی هتلها و توسعه زیرساختهای اقامتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
همچنین برگزاری کمپینهای مشترک گردشگری با کشورهای هدف، بهرهگیری از ظرفیت گردشگری خوراک، تشکیل کمیسیونهای مشترک با وزارت راه و شهرسازی و وزارت امور خارجه با هدف استفاده از ظرفیت سفرا در معرفی و تبلیغ جاذبههای ایران، راهاندازی میز ویژه سفرهای خارجی برای پیگیری مصوبات سفرهای وزیر میراثفرهنگی و تقویت دیپلماسی گردشگری از دیگر محورهای مهم مطرحشده در این نشست بود.
این نشست در پایان، با تاکید بر ضرورت همافزایی دولت و بخشخصوصی، تقویت نقش تشکلهای حرفهای، استمرار گفتوگوی سازنده و حرکت هماهنگ برای حل مسائل صنعت هتلداری و گردشگری کشور به کار خود پایان داد.