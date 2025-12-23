رئیس گروه اقتصادی دفتر رهبر انقلاب با اشاره به تصویب چارچوب طرح آبادانی و پیشرفت منظومه‌های روستایی، این طرح را گامی مؤثر برای ارتقای معیشت روستاییان و افزایش کارآمدی روستا‌های کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، از آغاز اجرای الگوی منظومه‌های روستایی در ۶ استان کشور خبر داد.

وی هدف اصلی این طرح را بهبود عملکرد روستاهای کمتر برخوردار و تقویت اقتصاد ساکنان آن‌ها عنوان کرد.

به گفته آقامحمدی، بیش از ۱۳ هزار روستا در قالب بیش از ۴ هزار منظومه روستایی در کشور تعریف شده‌اند.

در این طرح، چند روستا با توجه به پیوندهای اقتصادی و جغرافیایی در یک منظومه قرار می‌گیرند.

اشتغال‌زایی، توسعه تولیدات محلی و بهبود حمل‌ونقل روستایی از محورهای اصلی طرح است.

وی تأکید کرد: توجه به ملاحظات محیط‌زیستی شرط اساسی اجرای منظومه‌های روستایی است.

آقامحمدی افزود: اجرای این طرح می‌تواند زمینه‌ساز مهاجرت معکوس به روستاها شود.

این منظومه‌ها با مشارکت روستاییان، بخش خصوصی و دستگاه‌های اجرایی شکل می‌گیرد.

استان‌های آذربایجان‌شرقی، آذربایجان‌غربی، اصفهان، همدان، چهارمحال و بختیاری وکهگیلویه و بویراحمد مقر آزمایش اجرای طرح هستند.

به گفته وی، در صورت موفقیت، این طرح به تدریج در سایر استان‌های کشور نیز اجرا خواهد شد.