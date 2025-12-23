معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت حرکت عملی در حوزه هوش مصنوعی، از پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران به‌عنوان نماد یک تصمیم جدی برای عبور از گفتار و ورود به مرحله ساخت محصولات واقعی یاد کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، امروز ۲ دی‌ماه ۱۴۰۴، در جریان بازدید از پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران که با حضور محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور و حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری انجام شد، با اشاره به سال‌ها بحث، تدوین اسناد و برگزاری نشست‌ها در حوزه هوش مصنوعی گفت: همیشه این سؤال وجود داشت که خروجی این همه گفت‌و‌گو کجاست؟ امروز این محصولات، پاسخ همان سؤال هستند؛ نه به این معنا که همه‌چیز کامل شده یا دیگر مسئله‌ای نداریم، بلکه به این معنا که از حرف عبور کرده‌ایم و وارد مرحله ساختن شده‌ایم.

وی تأکید کرد: هوش مصنوعی با نیت خوب یا شعار جلو نمی‌رود؛ فقط با ساختن پیش می‌رود؛ با آزمون و خطا، با اشتباه و با دوباره ساختن. این‌که امروز ۷۰ محصول کنار هم قرار گرفته‌اند، یعنی گروهی ریسک کرده‌اند، زمان گذاشته‌اند و پذیرفته‌اند که کار واقعی همیشه سخت است.

معاون علمی رئیس‌جمهور با بیان این‌که کشور‌ها معمولاً از نظر دانش عقب نمی‌مانند، افزود: آن‌چه کشور‌ها را عقب می‌اندازد، دیر تصمیم گرفتن است؛ دیر تصمیم گرفتن برای عبور از گفتن، دیر اعتماد کردن به سازنده و دیر اجازه دادن برای ساخت، حتی اگر محصول کامل نباشد. پردیس هوش مصنوعی و نوآوری دیجیتال ایران حاصل همین تصمیم است که ساختن از حرف زدن مهم‌تر است.

افشین با اشاره به ماهیت تدریجی توسعه محصولات فناورانه تصریح کرد: این محصولات پایان راه نیستند، آغاز یک مسیرند؛ مسیری برای یاد گرفتن از محصول واقعی، نه از اسلاید و گزارش. بعضی از این محصولات جای بهبود دارند، برخی ممکن است تغییر کنند و حتی کنار گذاشته شوند و این طبیعی است. بد آن‌جاست که چیزی ساخته نشود و فقط درباره آینده صحبت کنیم.

وی درباره نقش حاکمیت و نهاد‌های پشتیبان اظهار داشت: در معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان، وظیفه ما این نیست که بگوییم چه بسازید؛ وظیفه ما این است که اگر ساختید، تنها نمانید. اگر ریسک کردید، حمایت شوید و اگر به بن‌بست خوردید، فرصت دوباره داشته باشید.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور با تأکید بر کارکرد مکمل هوش مصنوعی برای انسان گفت: هوش مصنوعی قرار نیست جای انسان را بگیرد؛ قرار است به ما کمک کند تصمیم‌های بهتری بگیریم و این تنها زمانی ممکن است که محصول واقعی روی میز باشد.

افشین در پایان با بیان این‌که این محصولات یک انتظار ساده دارند، خاطرنشان کرد: باید به آنها فرصت استفاده بدهیم. امیدوارم سال آینده به‌جای رونمایی، درباره تجربه استفاده، اثرات واقعی و مسائلی که حل شده صحبت کنیم. آینده با حرف ساخته نمی‌شود؛ با کار واقعی ساخته می‌شود.