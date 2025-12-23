پخش زنده
هشتمین نمایشگاه لوازم خانگی استان کرمان با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و فرماندار شهرستان کرمان افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان، هشتمین نمایشگاه لواز خانگی استان از یکم تا ۵ دیماه ۱۴۰۵ در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی جنوب شرق کشور برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند همهروزه از ساعت ۱۶ تا ۲۲ از آن بازدید کنند.
غلامرضا سالاری در حاشیه افتتاح این نمایشگاه با اشاره به ظرفیتهای استان در حوزه تولید و عرضه لوازم خانگی گفت: برگزاری چنین نمایشگاههایی نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان داخلی، توسعه بازار و ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکننده و مصرفکننده دارد.
وی افزود: استان کرمان آماده حمایت از سرمایهگذاری و تقویت زنجیره تولید در حوزه صنایع خانگی است.