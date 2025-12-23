

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، کنفدراسیون فوتبال آسیا با انتشار اطلاعیه‌ای رسمی، جزئیات میزبانی و برنامه زمان‌بندی مراحل پایانی لیگ نخبگان آسیا در فصل ۲۶-۲۰۲۵ را اعلام کرد؛ بر این اساس شهر جده عربستان به‌عنوان میزبان متمرکز این رقابت‌ها انتخاب شده است.

همچنین دیدار‌های مرحله یک‌چهارم نهایی، نیمه‌نهایی و فینال لیگ نخبگان آسیا به‌صورت تک‌دیدار و در قالب متمرکز برگزار خواهد شد. این مسابقات در دو ورزشگاه ملک عبدالله و امیر عبدالله الفیصل شهر جده برگزار خواهد شد تا پرونده نخستین دوره این رقابت‌ها با فرمت جدید در عربستان بسته شود.

طبق برنامه اعلام‌شده، تیم‌های حاضر در مرحله یک‌هشتم نهایی ۱۲ و ۱۳ اسفند دیدار‌های رفت را برگزار می‌کنند و سپس ۱۹ و ۲۰ اسفند، بازی‌های برگشت برگزار خواهد شد. پس از مشخص شدن هشت تیم صعودکننده این تیم‌ها راهی عربستان می‌شوند تا بر اساس قرعه‌کشی مسیر خود در مراحل نهایی را دنبال کنند.

دیدار‌های مرحله یک‌چهارم نهایی از ۲۷ تا ۲۹ فروردین ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و تیم‌های برتر این مرحله، در روز‌های ۳۱ فروردین و اول اردیبهشت ۱۴۰۵ در مرحله نیمه‌نهایی به مصاف هم خواهند رفت. در نهایت، ورزشگاه ملک عبدالله در پنجم اردیبهشت ۱۴۰۵ میزبان دیدار فینال لیگ نخبگان آسیا خواهد بود.