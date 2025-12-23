رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی از صادرات ۲۰۰ میلیون دلاری مرکبات ایران خبر داد و گفت: این عرصه اقتصادی برای ارتقاء و بهبود عملکرد نیازمند صنایع تکمیلی است.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، کریم ذوالفقاری با بیان اینکه محصولات تازه و فرآوری‌شده مرکبات ایران سال گذشته با ارزشی بالغ بر ۲۰۰ میلیون دلار به بیش از ۳۰ کشور جهان صادر شده است، اظهار داشت: این موضوع نشان‌دهنده ظرفیت بالای این محصول در ارزآوری و حضور در بازار‌های بین‌المللی است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون و صنایع کشاورزی با تاکید بر اینکه مرکبات ایران به لحاظ کیفی، تنوع و قابلیت فرآوری توان رقابت موثر در بازار‌های منطقه‌ای و جهانی را دارد، افزود: ایران به لحاظ کمی نیز با تولید سالانه بیش از ۶ میلیون تن مرکبات، در زمره کشور‌های مهم تولیدکننده این محصول پرارزش قرار دارد.

وی با تاکید بر ضرورت نگاه زنجیره‌ای به تولید مرکبات اظهار داشت: با توجه به حجم بالای تولید، توسعه صنایع تبدیلی و تکمیلی در حوزه مرکبات، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر و مکمل بخش تولید به شمار می‌آید.

ذوالفقاری با اشاره به ظرفیت‌های موجود در کشور خاطرنشان کرد: در حال حاضر بیش از ۱۲۰۰ واحد صنعتی فعال دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت جهاد کشاورزی در زمینه درجه‌بندی، بسته‌بندی، فرآوری و تولید کنسانتره و آب‌میوه، با ظرفیت اسمی بیش از ۷.۴ میلیون تن در کشور در حال فعالیت می‌باشند که بخش قابل توجهی از این ظرفیت به فرآوری مرکبات اختصاص دارد.

وی در همین حال کمبود زیرساخت‌های استاندارد، نوسانات بازار و نیاز به ارتقای دانش فنی کشاورزان و بهره‌برداران و تولید واریته‌های صنعتی را از چالش‌های این حوزه عنوان و تصریح کرد: رفع این موانع، مستلزم برنامه‌ریزی منسجم، حمایت هدفمند، توسعه سرمایه‌گذاری و تقویت پیوند میان بخش تولید و صنایع تبدیلی است.