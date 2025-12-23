پخش زنده
مدرسه دخترانه شهید رئیسی شهرکرد مقام اول در طرح ملی همیار گاز را کسب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرعامل شرکت گاز استان با اهدای لوح سپاس از همکاری و همراهی مدیریت، معلمان و دانشآموزان این آموزشگاه در اجرای موفق طرحهای آموزشی و فرهنگی حوزه ایمنی و صرفهجویی انرژی قدردانی کرد.
سلیمیان افزود: همکاری نزدیک میان شرکت گاز و مجموعه آموزشوپرورش میتواند نقش بسزایی در افزایش آگاهی عمومی درباره مصرف ایمن و بهینه گاز ایفا کند و این تعامل سازنده، گامی مؤثر در مسیر تحقق مسئولیتهای اجتماعی و ارتقاء فرهنگ انرژی در جامعه است.