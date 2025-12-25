طرح قطار پر سرعت اصفهان، قم، تهران تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ بسته شعار سال این هفته، مشکلات طرح قطار پر سرعت اصفهان، قم، تهران را پیگیری کرده که تاکنون ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

بانک مرکزی هم اعلام کرده بود به تعهداتش پایبند است، اما تمدید قرارداد این طرح با شریک خارجی هنوز با مانع رو‌به‌رو است.

در این بسته مدیر دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری اصفهان هم از بهتر شدن وضعیت تامین خوراک طیور خبرداد و گفت: سهم اولیه برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران در نظر گرفته شده است.

بسته شعار سال در پایان، قرارداد بدون مناقصه برای شرکت‌های دانش بنیان را بررسی کرده که قانون جهش تولید دانش بنیان آن را فراهم کرده است.