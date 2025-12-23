مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان از برگزاری جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی در قالب بیست‌ و دومین دوره جشنواره‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، سید محمدرضا جوادی در نشست خبری شانزدهمین دوره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی گفت: جشنواره‌های فرهنگی - هنری و رسانه‌ای رضوی هر ساله با محوریت شخصیت، سیره و معارف امام رضا (ع) در کشور برگزار می‌شود و در سال جاری، استان همدان میزبان جشنواره شعر کودک و نوجوان رضوی است.

او با اشاره به ظرفیت‌ها و زیرساخت‌های فرهنگی استان همدان تصریح کرد: با توجه به توانمندی‌ها و حضور هنرمندان برجسته در حوزه کودک و نوجوان، مسئولیت برگزاری این بخش از جشنواره به استان همدان سپرده شده است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی همدان با بیان اینکه فراخوان جشنواره هم با راهبری دبیر تخصصی، در همه حوزه‌های تخصصی شعر کودک و نوجوان منتشر شده است گفت: استاد غلامرضا بکتاش به عنوان دبیر تخصصی جشنواره انتخاب شده است.

سید محمدرضا جوادی گفت: تاکنون بیش از ۱۸۰ اثر از شاعران شاخص حوزه کودک و نوجوان به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است و مهلت ارسال آثار که تا ۲۰ دی‌ماه تعیین شده بود، بنا به درخواست هنرمندان این حوزه تمدید شد.

او تصریح کرد: آیین اختتامیه جشنواره ملی شعر کودک و نوجوان رضوی، ۲۶ بهمن‌ماه با همکاری اصحاب فرهنگ و هنر، شاعران برجسته، مدیران اجرایی استان و دبیرخانه جشنواره برگزار خواهد شد.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان گفت: تقویت جشنواره شعر کودک و نوجوان رضوی گامی مؤثر در معرفی استعدادها، ارتقای ادبیات دینی و ترویج فرهنگ رضوی در میان نسل کودک و نوجوان است.