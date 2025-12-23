به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی راور گفت: کارشناسان پلیس فتا شهرستان با برگزاری کارگاه‌های آموزشی، تولید و انتشار محتوا‌های آموزشی و پایش فضای مجازی، اقدامات گسترده‌ای را جهت ارتقای امنیت فضای مجازی انجام دادند که افزایش کشف جرایم سایبری نسبت به سنوات قبل، از جمله نتایج این اقدامات بوده است.

سرهنگ "اسلامی" افزود: کلاهبرداری از طریق درج آگهی و تبلیغ در فضای مجازی، برداشت‌های اینترنتی غیرمجاز از حساب شهروندان و جرایم مرتبط با هتک حرمت از بیشترین جرایم سایبری شهرستان بوده که در همین راستا ۱۵ متهم سایبری به مرجع قضائی معرفی و بیش از ۴ میلیارد و ۲۲۱ میلیون ریال وجوه برداشت‌های غیرمجاز به حساب مالباختگان برگشت داده شده.