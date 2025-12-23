دادستان تهران پیرو دستور رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قضائی، به شهرداری تهران ۱۵ روز مهلت داد تا مشخصات طرحهای عمرانی و ساختمان‌های نیمه کاره و رها شده شهر تهران را به تفکیک منطقه شهرداری اعلام کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دوشنبه یکم دی، حجت الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضائیه، در جلسه شورای عالی قضائی گفت: بعضی ساختمان‌های نیمه کاره هستند که سالیان زیادی است مانده و مخروبه شده‌اند.

رئیس قوه قضائیه افزود: بعضی از این املاک مخروبه چهره شهر را زشت کرده‌اند. حتی مشخص نیست این املاک متعلق به چه کسی است؛ برای اشخاص است یا دستگاه‌های حکومتی و دولتی. از شهرداری بخواهیم این ساختمان‌ها را شناسایی و با کمک هم در مورد آنها تصمیم‌گیری شود.

پیرو دستور رئیس قوه قضائیه، علی صالحی دادستان تهران به شهرداری تهران ۱۵ روز مهلت داد تا مشخصات ساختمان‌های رها شده در شهر تهران را همراه با مشخصات ملک و علت رهاسازی عملیات عمرانی را به تفکیک منطقه شهرداری به دادستانی تهران اعلام کند.