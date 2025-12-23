پخش زنده
دوره آموزش داوری درجه ۲ کیوروگی آقایان از امروز تا پنجم دی ماه به میزبانی استان ایلام و تدریس استاد مهدی قاسمی؛ از داوران بینالمللی تکواند در محل خانه تکواندو استان ایلام برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در این دوره شرکت کنندگانی از استانهای ایلام، خوزستان و لرستان به مدت چهار روز با آخرین قوانین و مقررات داوری تکواندو آشنا میشوند و پس از گذراندن آزمونهای کتبی و عملی به درجه بالاتر ارتقاء خواهند یافت.
خبرهای دیگر از ورزش استان این که؛ مجمع سالیانه هیأت هاکی استان ایلام با حضور مدیرکل ورزش و جوانان استان و اعضای مجمع برگزار شد.
در این نشست، کاکایی با رأی اعضا بهعنوان نایبرئیس جدید بانوان هیأت هاکی استان ایلام انتخاب شد؛ و بنابر اعلام اداره ورزش و جوانان استان مقاله علمی رئیس هیئت شنای شهرستان آبدانان با محوریت پیشگیری از آسیب و ارتقای عملکرد شناگران نوجوان دریکی از مجلات معتبر بین المللی به چاپ رسید که نشاندهنده ظرفیت علمی و پژوهشی استان ایلام در عرصه بینالمللی است.
همچنین در دیدار رییس هیأت ورزشهای آبی استان ایلام با رئیس و دبیرکل فدراسیون ورزشهای آبی کشور درباره توسعه زیرساختها، آموزش و استعدادپروری در استان بحث و گفتوگو شد.
در این دیدار بر حمایت فدراسیون از برنامههای توسعهای و اجرای طرحهای آموزشی ورزشهای آبی در استان ایلام تأکید شد.