به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیر کل آموزش و پرورش استان گفت: آثار مریم آل‌مومن شامل مجموعه عکس با عنوان «زندگی در دل بلور‌های سفید» که در نمایشگاه «از قاب تا روایت مستند» هم‌زمان با نوزدهمین دوره این جشنواره در خانه هنرمندان ایران به نمایش درآمد، از میان بیش از هزارو ۷۰۰ اثر ارسالی به دبیرخانه برگزیده شد و به مرحله نمایشگاهی و رقابتی راه یافت.

خدادادی افزود: این بانوی هنرمند همچنین در سه رویداد مهم دیگر موفق به کسب افتخار شد.