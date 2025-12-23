به گزارش خبرگزاری صدا و سیما بیش از ۲۰ دستگاهِ مسئولِ اجرایِ قانونِ هوایِ پاک در هشت سالِ گذشته، فقط ۱۳ درصد از تکالیف این قانون را عملیاتی کرده‌اند. در همین حال نهاد‌های نظارتی همچنان از بررسی پرونده ترک فعل مسئولان در این خصوص خبر می‌دهند.

نهاد‌های نطارتی می‌گویند؛ مسائلی مثل شرایط اقلیمی عذر موجه‌ای برای ترک فعل مسئولان نیست.

اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه گفت: اگرچه مسائل طبیعی خشکسالی و عدم بارش‌ها منجر به تشدید فضای آلودگی در جامعه شده است، اما این‌ها دلیل نمی‌شود، کسانی که با ترک فعلشان و رفتار‌های عامدانه و نقض حقوق جامعه، آلودگی را تشدید کردند، تحت پیگیری قرار نگیرند.

دستغیب، رئیس دیوان محاسبات گفت: مهم‌ترین موضوع در اجرای قانون هوای پاک، نبود اعتبار لازم برای اجرای تکالیف قانونی است که در این خصوص ما گزارش‌های مربوطه را منتشر می‌کنیم و دستگاه‌های مسئول را مورد بازخواست قرار می‌دهیم.

اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون هوای پاک با عنوان لایحه اصلاح قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا در تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۵ با تأیید شورای نگهبان، در مجلس به تصویب رسید.



حسین قطنی باف گزارش می دهد: