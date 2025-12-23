رئیس سازمان نوسازی مدارس کشور گفت: میزان مشارکت مردم، سازمان‌ها؛ و فعالان اقتصادی در پویش بساز مدرسه ؛ به ۲۲ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در شب خاطره انگیز مدرسه سازی ایران با حضور بیش از صد مدیر ارشد بنگاه های اقتصادی و بانک های همراه در امر مقدس مدرسه سازی به خصوص همراهان نهضت تحولی توسعه عدالت آموزشی دولت چهاردهم ، ضمن تقدیر از این عزیزان مسیر درخشانی برای ادامه نهضت مدرسه سازی کشور گشوده شد.



امیرحسین ذوالفقاری خبرنگار خبرگزاری صداوسیما گزارش می دهد...



