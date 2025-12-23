به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرماندار شهرستان بیضا گفت: اعضای اصلی و علی البدل هیئت اجرایی هفتمین دوره انتخابات شورای اسلامی این شهر در رای گیری و به صورت مخفی انتخاب و هشت نفر اصلی و پنج نفر علی البدل معرفی شدند.

بانشی افزود: باید با استفاده از توان معتمدان و دستگاه‌های اجرایی این شهرستان زمینه حضور حداکثری مردم در این انتخابات فراهم شود.

شهرستان بیضا در شمال غرب و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.