اسامی اعضای هیئت داوران و آثار راه یافته به بخش «میراث‌بانان آینده» چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی معرفی شدند.

اعلام اسامی هیئت داوران و آثار راه‌یافته به بخش «میراث‌بانان آینده» جشنواره میراث‌فرهنگی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در بخش «میراث‌بانان آینده» چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی امیرعباس تقی‌پور، فریدون عموزاده خلیلی و مجید قناد به عنوان اعضای هیئت داوران آثار راه‌یافته به این بخش را داوری می‌کنند.

مدیریت بخش «میراث‌بانان آینده» چهارمین دوره این جشنواره را امیرعباس تقی‌پور بر عهده دارد.

آثار راه‌یافته بخش «میراث‌بانان آینده» چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی عبارتند از:

۱. واسونک / اسما رجب‌پور

۲. میراث‌بانان کوچک / نیکا علیزاده، روژان ابراهیمی، آی سو حضرتی، نیکا نیکوکار

۳. راهی برای رهایی / صبا صباغ‌ها

۴. مقام اله از مقام‌های اصیل تربت جام / رادمهر سلیمان احمدی

۵. لالایی / زهره ملک محمودی

۶. کمربند بازی / امیرعلی موجرلو

۷. کم چه گلی / ستیا صیدانلو

۸. رسم حنا / ضحی نظام‌محله

۹. اشکبوس و رستم / برسام علی‌زاده

۱۰. جشن خرمن / هستی کامیاب

۱۱. شعرخوانی دزفول / حسن فرخی‌راد

۱۲. باقرمردان (سایه‌بازی) / محیا ملک‌محمودی

۱۳. عروسک گلین بالا / همتا رادگودرزی

۱۴. عمارت کلاه‌فرنگی / فریماه چشم‌براه

۱۵. قصه حسن کچل / کوثر رضایی سراجی

۱۶. معرفی یزد / سیده نازنین میرطاهری

۱۷. تازیانه بهرام / سوگند آزادی

۱۸. زندگی‌نامه یعقوب لیث / رهام و سام خواجوی‌کیا

۱۹. بازی‌های فراموش شده اقلیم من / نیل‌آی رباعی، زهرا بغلانی، آوینا هدایت

۲۰. میان دو پایان / غزل خال

۲۱. عاشورا (علی‌اکبر علیه‌السلام) / نیکی منوچهری

۲۲. حیدر بابا / فاطمه عبدالله‌زاده

۲۳. وطن / آریاناز باصفت

۲۴. ایران / امیرعلی صیادی

چهارمین جشنواره بین‌المللی چندرسانه‌ای میراث‌فرهنگی با شعار «ایران ما، میراث ما؛ میراث ما، ایران ما» ۲۶ تا ۲۸ دی به دبیری مهدی فرجی در استان خوزستان به میزبانی شهر اهواز برگزار می‌شود.