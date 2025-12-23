ملاقات عمومی و چهرهبهچهره در سه شنبه های مردمی
ملاقات عمومی و چهرهبهچهره معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج، امروز سهشنبه با حضور اقشار مختلف مردم در محل فرمانداری ویژه کرج برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز
، ملاقات عمومی و چهرهبهچهره معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج، امروز سهشنبه با حضور اقشار مختلف مردم در محل فرمانداری ویژه کرج برگزار شد. در این ملاقات عمومی، شهروندان شهرستان کرج بدون واسطه به بیان مسائل، درخواستها، دغدغهها و پیشنهادهای خود در حوزههای مختلف پرداختند و فرماندار ویژه کرج ضمن توجه به مطالبات، دستورات لازم را برای بررسی و پیگیری موارد مطروحه به معاونین مرتبط ابلاغ کرد.
معاون استاندار البرز و فرماندار ویژه کرج، در حاشیه این دیدار با تأکید بر اهمیت ارتباط مستقیم مسئولان با مردم، اظهار کرد: برگزاری منظم ملاقاتهای عمومی، امکان آشنایی دقیقتر با مسائل واقعی شهروندان را فراهم میکند و هیچ گزارشی نمیتواند جایگزین شنیدن مستقیم سخنان مردم باشد.
مهدی مهرور با اشاره به رویکرد دولت در تقویت اعتماد عمومی افزود: خدمترسانی مؤثر و پاسخگویی شفاف، از مهمترین وظایف مدیران است و ارتباط بیواسطه با مردم نقش مهمی در تسریع روند حل مشکلات و ارتقای رضایتمندی عمومی دارد.
ملاقاتهای عمومی فرماندار ویژه کرج با همراهی معاونین فرمانداری، بهصورت مستمر و هفتگی برگزار میشود و شهروندان میتوانند با مراجعه حضوری، مسائل و درخواستهای خود را بهطور مستقیم مطرح کنند.