فرمانده انتظامی فیروزکوه گفت: مامورین پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان فردی را به اتهام کارچاق کنی و دلالی از طریق دریافت وجه غیر متعارف از اتباع افغانستانی برای صدور دفترچه اقامت، دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمدباقر حاتم وند افزود: این فرد به همراه همدست خود با هویت معلوم مبالغی حدود ۷۵ میلیون تومان از اتباع افغانستانی اخذ و از مبادی غیر قانونی اقدام به صدور دفترچه اقامت می کردند.

وی گفت: متهمان پس از تشکیل پرونده برای ادامه مراحل به مراجع قضایی ارجاع داده شدند.

فرمانده نیروی انتظامی فیروزکوه افزود: بر اساس ماده ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی، هرگونه دخالت غیرمجاز در مشاغل دولتی یا معرفی خود به عنوان فرد دولتی، جرم کارچاق کنی محسوب میشود.

حاتم وند تاکید کرد: پلیس با هرگونه ادعای نفوذ و واسطه گری برخورد قاطع و قانونی خواهد کرد.