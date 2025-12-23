به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح نارنجی در خصوص تشدید سکون جوی اعلام کرد که از امروز تا فردا چهارشنبه سوم دی افزایش غلظت آلاینده‌های جوی، کیفیت هوا و شعاع دید در شهر‌های اصفهان، خمینی شهر، برخوار، فرودگاه شهید بهشتی اصفهان، کبوترآباد، مبارکه، نجف آباد و لنجان کاهش می‌یابد.

همچنین غلظت آلاینده‌ها در ساعات پیش رو افزایش و شاخص آلودگی هوا در حد ناسالم برای تمام گروه‌ها و در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلاینده، در حد ناسالم برای تمام گروه‌های جامعه بالا می‌رود.

هواشناسی اصفهان در ادامه بر لزوم مدیریت بهینه در مصرف سوخت‌های فسیلی، تشدید کنترل فعالیت‌های صنعتی آلاینده، کاهش تردد غیرضروری و پرهیز از حرکات ورزشی در فضای باز برای تمام اقشار جامعه و پایش مداوم شاخص‌های آلودگی به همت دستگاه‌های مربوط به منظور دریافت تصمیمات مقتضی برای حفظ سلامت شهروندان تاکید کرده است.

هشدار سطح نارنجی هواشناسی زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی اثرات منفی به دنبال داشته باشد و موجب خسارت‌های احتمالی شود.

هشدار نارنجی رنگ نیز به منظور آماده‌باش دستگاه‌های مسوول برای مقابله با یک پدیده خسارت‌زا صادر می‌شود.