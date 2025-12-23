به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان جانشین انتظامی استان در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان، از تصرف گستره وسیعی از زمین‌های دولتی در محدوده شهرک سیدی شهر کرمان مطلع و مشخص شد افرادی فرصت طلب و سودجود با سندسازی و حصارکشی، اقدام به تصرف ۶۴۰۰ متر زمین از اراضی دولتی در این محدوده از شهر کرده‌اند.

سرهنگ "پورامینایی" تصریح کرد: ماموران با پیگیری‌های بعدی عاملان دخیل در این زمین خواری را شناسایی و این زمین‌ها را به ارزش تقریبی ۲۰۰ میلیارد ریال، قبل از فروش به شهروندان و ایراد ضرر و زیان به خریداران، به اداره راه و شهرسازی بازگرداندند.