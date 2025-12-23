پخش زنده
رئیس سازمان محیط زیست کشور: آلودگی دشت یزد ـ اردکان در کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا پیگیری میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، شینا انصاری در سفر به شهرستان میبد گفت: در سفر یک روزه به استان یزد، در جلساتی با شورای برنامه ریزی و تشکلهای محیط زیستی مردم نهاد دارای مطالبات محیط زیستی شرکت کردیم.
وی با اشاره به بازدید از محور یزد ـ میبد و اردکان افزود: این بازدید با هدف بررسی مشکلات ناشی از بارگزاریهای صنایع در این محور که باعث تشدید آلودگیها شده است، صورت گرفت.
رئیس سازمان محیط زیست تصریح کرد: متاسفانه به دلیل بی توجهی به موضوعات محیط زیستی در حین بارگزاری این صنایع در ادوار گذشته، در حال حاضر تشدید آلایندهها را در این محور شاهد هستیم.
انصاری با تأکید بر اینکه بررسی کنترل آلودگی این صنایع در اولویت برنامههای سازمان قرار میگیرد، اظهار داشت: موضوع آلودگی محور دشت یزد ـ اردکان در اولین جلسه کارگروه ملی کاهش آلودگی هوا بررسی میشود. اداره کل محیط زیست استان یزد هم پایش و نظارت بر عملکرد واحدهای صنعتی را پیگیری خواهد کرد.