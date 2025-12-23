رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: ظهر امروز، یک حادثه رانندگی برخورد تریلی با خودروی پراید در محور ارومیه به سلماس، محدوده نزدیک آبگرم رخ داده است.

بر اساس گزارش‌های اولیه، خودروی پراید زیر تریلی گرفتار شده و در حال حاضر تیم‌های امدادی، فوریت‌های پزشکی و سایر نیرو‌های امدادرسان در محل حادثه حضور داشته و عملیات رهاسازی سرنشینان از داخل خودرو در جریان است.

بر اساس گزارش‌های اولیه متأسفانه تا این لحظه فوت چهار نفر تأیید شده است و عملیات امداد همچنان ادامه دارد. اطلاعات تکمیلی پس از پایان عملیات و بررسی‌های نهایی اعلام خواهد شد.

اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی می‌شود.