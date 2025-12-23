تصادف شدید تریلی با پراید در محور ارومیه–سلماس
رئیس اورژانس آذربایجان غربی گفت: ظهر امروز، یک حادثه رانندگی برخورد تریلی با خودروی پراید در محور ارومیه به سلماس، محدوده نزدیک آبگرم رخ داده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی
بر اساس گزارشهای اولیه، خودروی پراید زیر تریلی گرفتار شده و در حال حاضر تیمهای امدادی، فوریتهای پزشکی و سایر نیروهای امدادرسان در محل حادثه حضور داشته و عملیات رهاسازی سرنشینان از داخل خودرو در جریان است.
بر اساس گزارشهای اولیه متأسفانه تا این لحظه فوت چهار نفر تأیید شده است و عملیات امداد همچنان ادامه دارد. اطلاعات تکمیلی پس از پایان عملیات و بررسیهای نهایی اعلام خواهد شد.
اخبار تکمیلی متعاقباً اطلاعرسانی میشود.