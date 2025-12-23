طرح سه روزه آرامش و ارتقاء امنیت اجتماعی در آباده به اجرا در آمد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرمانده انتظامی شهرستان آباده گفت: در راستاى جلب رضایت شهروندان و با توجه به سوءاستفاده هاى احتمالى مجرمان براى دستیابى به اهداف خود، طرح ارتقاء امنیت اجتماعى به مدت سه روز در این شهرستان به اجرا در آمد.

سرهنگ علی زنگنه نیا افزود: دستگیرى یک سارق با چهار فقره سرقت، جمع آورى ۱۱ معتاد، دستگیرى هفت خرده فروش و کشف ۶ کیلو و۵۰۰ گرم انواع مواد مخدر از نتایج اجرای این طرح بوده است.

وی بیان کرد: همچنین پاکسازى نقاط آلوده، توقیف ۱۴ دستگاه خودرو، هشت موتورسیکلت متخلف و ۲ دستگاه خودروی شوتى حامل اتباع بیگانه از دستاوردهاى این طرح بود.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.