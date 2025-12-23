پخش زنده
امروز: -
دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: در پویش «به عشق حضرت فاطمه (س) میبخشم»؛ خانواده کرمانی از حق قصاص خود گذشتند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان دادستان عمومی و انقلاب کرمان گفت: به مناسبت فرارسیدن ماه رجب و در راستای پویش «به عشق حضرت فاطمه (س) میبخشم»، خانواده مقتول در کرمان از حق قصاص قاتل ۵۰ ساله گذشتند و رضایت قطعی و منجز خود را اعلام کردند.
مهدی بخشی در تشریح جزئیات این خبر افزود: این قتل در سال ۱۳۹۷ رخ داده که با تلاشهای انجامشده، اولیای دم از حق قصاص خود گذشت کردند.
دادستان کرمان در ادامه، ضمن قدردانی از عوامل مؤثر در تحقق این اقدام خداپسندانه، از آقای امیریان، رئیس شعبه ششم اجرای احکام کیفری مستقر در زندان کرمان، همچنین صلحیاران و اعضای حل اختلاف ویژه مستقر در زندان کرمان که با پیگیریهای مستمر زمینه اخذ رضایت را فراهم کردند، تشکر و قدردانی کرد.
وی تأکید کرد: ترویج فرهنگ گذشت و اصلاح ذاتالبین، به ویژه در پروندههای قصاص، از رویکردهای مهم دستگاه قضایی است و اینگونه اقدامات علاوه بر احیای یک زندگی، میتواند موجب آرامش خانوادهها و تقویت صلح و همبستگی اجتماعی شود.