فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان از دستگیری دو قاچاقچی و کشف بیش از ۳۸ کیلوگرم شیشه، هروئین و تریاک در یکی از محلات این شهرستان خبر داد و متهمان پس از بازجویی و اعتراف به جرم تحویل مرجع قضائی شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ مجید عسکری نیا اظهارداشت: با بدست آمدن اخبار و اطلاعاتی در خصوص فعالیت افرادی در زمینه توزیع موادمخدر در یکی از محلات شهرستان بهارستان، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر بهارستان و تهران برزگ قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با انجام اقدامات اطلاعاتی موفق به شناسایی دو قاچاقچی موادمخدر در بهارستان شده و با هماهنگی قضائی ۲ متهم را در مخفیگاهشان دستگیر و در بازرسی از محل، ۳۱ کیلو و ۷۰۰ گرم شیشه، ۴ کیلو و ۹۰۰ هروئین، ۲ کیلو و ۲۰۰ گرم تریاک، مبلغ یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال وجه نقد و یک دستگاه کارتخوان کشف و یک دستگاه خودروی ساینا متعلق به قاچاقچیان توقیف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان بهارستان تصریح کرد: متهمان در بازجوئی های پلیس به جرم خود اعتراف کرده و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی تحویل مرجع قضائی شدند.