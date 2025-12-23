مسابقات تنیس روی میز، فوتبال الحسین اردن و آخال ترکمنستان، دیدار آرسنال و کریستال پالاس و فوتبال لیگ نخبگان آسیا، از شبکه‌های ورزش و سه پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، شبکه ورزش امروز مسابقات تنیس روی میز انتخابی تیم ملی را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

شبکه ورزش در چارچوب برگزاری رقابت‌های تنیس انتخابی تیم ملی، از ساعت ۱۶، این مسابقات را با گزارشگری اختصاصی در قالب برنامه «ورزش ایران» و به صورت زنده پخش می‌کند.

مبنای فدراسیون اعزام ۴ نفره تیم‌های ملی تنیس روی میز زنان و مردان به لندن است. بر این اساس با برگزاری رقابت‌های انتخابی، دو بازیکن برتر در بخش بانوان و سه بازیکن برتر در بخش مردان به ترکیب این دو تیم اضافه می‌شوند.

شبکه ورزش امروز فوتبال دو تیم الحسین اردن و آخال ترکمنستان را به صورت مستقیم پخش می‌کند.

در چارچوب برگزاری فوتبال دور ششم و پایانی مرحله گروهی سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا فصل ۲۶_۲۰۲۵، از ساعت ۱۷:۱۵، رقابت بین دو تیم الحسین اردن و آخال ترکمنستان با گزارشگری میلاد یزدانی و به صورت زنده پخش می شود.

دو تیم در شرایطی رویارو می‌شوند که الحسین اردن بعد از شکست در برابر سپاهان، شانس صدرنشینی را از دست داده و امیدوار است با برد برابر آخال، بار دیگر این شانس را داشته باشد تا به عنوان صدرنشین صعود کند.

امشب دو تیم آرسنال و کریستال پالاس در مرحله یک چهارم نهایی جام اتحادیه انگلیس برگزار می‌شود که به صورت زنده از شبکه سه پخش می‌شود.

در چارچوب مسابقات جام اتحادیه انگلیس گروه ورزش امشب بازی دو تیم آرسنال و کریستال پالاس را از مرحله یک چهارم نهایی برای پخش زنده از برنامه «گزارش ورزشی» در نظر گرفته است.

مسابقه ساعت ۲۳:۳۰ در ورزشگاه امارات شهر لندن با داوری استوارت اتول برگزار می‌شود. مجید عابدی گزارشگری این بازی جذاب را به عهده دارد.

شبکه ورزش با پخش زنده دو دیدار حساس از لیگ نخبگان آسیا برای هوداران فوتبال تدارک ویژه‌ای دیده است.

شبکه ورزش امشب برنامه ویژه‌ای برای دوست‌داران فوتبال در نظر گرفته و قرار است دو دیدار مهم از رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا را به طور زنده پخش کند.

اولین مسابقه از مرحله گروهی لیگ بنخبگان آسیا امشب از ساعت ۱۹:۳۰ میان تیم‌های السد قطر و شباب الاهلی امارات آغاز می‌شود. این دیدار با گزارش حسین رضایی پخش خواهد شد.

در ادامه، از ساعت ۲۱:۴۵، تیم الاتحاد و نسف قارشی ازبکستان مقابل هم صف‌آرایی می‌کنند. این دیدار با گزارشگری­ رضا جعفری و به صورت زنده پخش می شود.