به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرمانده انتظامی شهرستان کازرون گفت: ماموران انتظامی این شهرستان هنگام گشت زنی در جاده کنار تخته، به یک دستگاه موتورسیکلت سنگین که در حال انجام حرکات نمایشی بود مشکوک شدند و دستور ایست دادند.

سرهنگ حمیدرضا مصطفایی افزود: پس از طی مسافتی راکب که عرصه را بر خود تنگ دیده بود موتورسیکلت را رها کرد و متواری شد.

فرمانده انتظامی شهرستان کازرون با بیان اینکه کارشناسان ارزش موتورسیکلت توقیف شده را ۱۳ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: برخورد با هرگونه قاچاق در دستور کار این فرماندهی قرار دارد و شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده موارد مشکوک به مرکز فوریت‌های پلیس ۱۱۰ اطلاع دهند.

شهرستان کازرون در غرب فارس و در فاصله ۱۵۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.