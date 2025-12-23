

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور اعلام کرد همزمان با فرارسیدن میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) و روز پدر و در آستانه سالگرد شهادت سردار سرافراز اسلام، سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، روز شنبه ۱۳ دی‌ماه ۱۴۰۴ به‌صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

ترحم بهزاد، مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی این سازمان با اشاره به اهمیت نهادینه‌سازی فرهنگ درختکاری، هدف از اجرای این پویش را ترویج مشارکت‌های مردمی، تقویت حس مسئولیت‌پذیری اجتماعی و تبدیل مناسبت‌های ارزشی به اقدامات ماندگار زیست‌محیطی عنوان کرد و افزود: این حرکت مردمی با الهام از سیره حضرت علی (ع) به‌عنوان الگوی عدالت و سرپرستی جامعه و با گرامیداشت یاد و نام شهید حاج قاسم سلیمانی، نماد ایثار، خدمت خالصانه و روحیه جهادی، برگزار می‌شود.

مدیرکل دفتر آموزش، ترویج و مشارکت‌های مردمی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از تمامی اقشار جامعه، به‌ویژه خانواده‌ها، کودکان و نوجوانان، فعالان محیط زیست، همیاران طبیعت و مسئولان محلی دعوت کرد با حضور در این پویش سراسری، سهمی مؤثر در توسعه فضای سبز، حفظ منابع ملی و تضمین آینده‌ای پایدار برای نسل‌های آینده ایفا کنند.

ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌ها ضمن تعیین محل‌های مناسب برای کاشت نهال، نسبت به تأمین نهال‌های استاندارد و باکیفیت و فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای مشارکت آسان و ایمن عموم مردم اقدام خواهند کرد.