به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرمانده انتظامی شهرستان رستم گفت: در اجرای طرح تشدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز ماموران پلیس آگاهی این فرماندهی، هنگام گشت زنی و کنترل جاده به یک دستگاه اتوبوس مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ سیدعبدالمحمد نازیدوک افزود: در بازرسی از این خودرو ۴۵۰ بوکس سیگار حاوی ۹۰ هزار نخ سیگار فاقد مجوز در رستم کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان رستم با بیان اینکه کارشناسان ارزش محموله مکشوفه را ۲ میلیارد ریال برآورد کردند گفت: راننده برای سیر مراحل قانونی روانه دادسرا شد.