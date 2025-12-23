پخش زنده
فراخوان ارسال مقاله به چهلوچهارمین گردهمایی علوم زمین با شعار «زمین دیجیتال و اکتشاف هوشمند» آغاز شد.
به گزارش خبرگزارس صداوسیما از سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور، پژوهشگران، استادان و دانشجویان حوزه علوم زمین تا ۱۰ بهمنماه فرصت دارند مقالات خود را از طریق پایگاه رسمی اطلاع رسانی به نشانی https://conf.ries.ac.ir/ ارسال کنند.
چهلوچهارمین گردهمایی علوم زمین در محل سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند برای ارسال مقالات و دریافت اطلاعات بیشتر به وبگاه رسمی گردهمایی مراجعه کنند.
این همایش با محور «زمین دیجیتال و اکتشاف هوشمند؛ گامی به سوی توسعه پایدار»، روزهای ۱ و ۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۵ در محل سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور برگزار میشود .
دبیر علمی گردهمایی علوم زمین، با تأکید بر اهمیت برگزاری این رویداد علمی اظهار کرد: چهلوچهارمین گردهمایی علوم زمین فرصتی ارزشمند برای بازشناسی نقش بنیادین علوم زمین در شکلدهی آیندهای زیستپذیر و پایدار برای کشور است.
به گفته علیرضا واعظی، جهان امروز در آستانه عصری نو قرار دارد که در آن داده و هوش مصنوعی به زبان مشترک دانشها تبدیل شدهاند و علوم زمین نیز از این تحول اساسی بینصیب نمانده است.
مدیر بهسازی و توانمندسازی پژوهشکده علوم زمین با اشاره به تحولات جدید در این حوزه افزود: نقشهها و دادههای زمینشناسی دیگر صرفاً بازتاب گذشته نیستند، بلکه با بهرهگیری از تحلیلهای هوشمند به ابزارهایی برای پیشبینی آینده و تصمیمسازی آگاهانه تبدیل شدهاند.
واعظی مفهوم زمین دیجیتال را ورود به دورهای دانست که در آن درک از زمین ماهیتی شبکهای، چندبعدی و میانرشتهای پیدا کرده و مرز میان داده، بینش و عمل کمرنگ میشود.
وی به چالشهای پیشروی کشور هم اشاره کرد و گفت: مسائلی مانند فرونشست زمین، تنش آبی، بهرهبرداری پایدار از معادن و امنیت تأمین مواد معدنی راهبردی، با روشهای سنتی قابل پاسخگویی نیستند.
دبیر علمی گردهمایی علوم زمین تأکید کرد که معادن و منابع معدنی بهعنوان یکی از ارکان توسعه ملی، نقش مهمی در اقتصاد، اشتغال و امنیت انرژی کشور دارند و مدیریت هوشمند و علمی آنها یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
واعظی محورهای اصلی این گردهمایی را شامل تحول دیجیتال در دادههای علوم زمین، اکتشاف هوشمند با تلفیق کلاندادهها و هوش مصنوعی، معدنکاری پایدار، دیپلماسی منابع، تابآوری سرزمین در برابر تغییرات اقلیمی، مدیریت بحران منابع آب و فرونشست و تهیه نقشههای زمینشناسی و ژئوشیمیایی با فناوریهای نوین عنوان کرد.
عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم زمین، افزود: در این رویداد تلاش میشود گفتوگویی جامع میان دانشگاه، صنعت و نظام حکمرانی شکل گیرد و زمینه برای توسعه تفکر زمینمحور در مسیر توسعه پایدار ایران فراهم شود.
به گفته واعظی، این رویداد با مشارکت فعال جامعه علمی و صنعتی کشور میتواند گامی مؤثر در تقویت زیرساختهای دانشی، توسعه فناوریهای نوین زمینشناسی و ارتقای تابآوری سرزمین باشد.