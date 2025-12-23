مسئول دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان تهران از اهمیت تشکیل شورا‌های تخصصی در ادارات برای ارتقای خدمت‌رسانی و تقویت معروفات خبر داد.

تشکیل شورا‌های امر به معروف و نهی از منکر در ادارات تهران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد نجفی گفت: هدف از تشکیل این شوراها خدمت‌رسانی بهتر به مردم کاهش منکرات و تقویت معروفات است که در قوانین مختلف ادارات نیز مورد توجه قرار گرفته است و تأکید کرد که موضوعات باید به صورت تخصصی بررسی شوند و تکریم ارباب رجوع و خدمت صادقانه به مردم از جمله معروفات بزرگ در ادارات محسوب می‌شود.

وی همچنین به حوزه‌های مختلف منکرات اشاره کرد و مثال زد که صرفه‌جویی در مصرف برق و آب و مدیریت منابع از جمله اقدامات مهمی است که هم برای ادارات و هم برای جامعه بازخورد مثبت دارد.

نجفی اظهار داشت: دقت در این موارد معروف بسیار بزرگی است که به همه ما مربوط می‌شود و بازخورد آن برای جامعه مشهود خواهد بود .