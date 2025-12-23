مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران با تأکید بر نقش صنعت چاپ و بسته‌بندی در توسعه تجارت داخلی و صادرات، گفت: این صنعت به‌عنوان یکی از آمیخته‌های کلیدی بازاریابی، تأثیر مستقیمی بر نوع عرضه کالا و موفقیت در بازار‌های داخلی و خارجی دارد.

صنعت چاپ و بسته‌بندی؛ پیشران توسعه صادرات و پشتیبان صنایع داخلی

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما صدیف بیک‌زاده در حاشیه افتتاح سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی صنعت چاپ، بسته‌بندی و صنایع وابسته افزود: برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی در سطح بین‌المللی با هدف توسعه تجارت داخلی و گسترش صادرات انجام می‌شود و در این میان، بسته‌بندی و چاپ نقش تعیین‌کننده‌ای در معرفی و عرضه مناسب کالا به مشتریان ایفا می‌کند.

وی با بیان اینکه صنعت بسته‌بندی پشتیبان بسیاری از صنایع پایین‌دستی به‌ویژه صنایع غذایی است، اضافه کرد: رشد این صنعت می‌تواند از ضایعات محصولات جلوگیری کرده و با افزایش عمر مفید کالا، نقش مؤثری در بهبود کانال‌های بازاریابی و عرضه محصولات در بازار‌های داخلی و خارجی داشته باشد.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران با اشاره به ظرفیت‌های نمایشگاه امسال گفت: در این دوره بیش از ۳۷۰ شرکت داخلی و خارجی از کشور‌های چین، هند، ترکیه و همچنین برخی کشور‌های اروپایی حضور دارند که این مشارکت گسترده، فرصت مناسبی برای انتقال فناوری، تبادل دانش فنی و آشنایی با آخرین فناوری های صنعت چاپ و بسته‌بندی فراهم کرده است.





بیک‌زاده ادامه داد: فناوری‌ها و تجهیزات ارائه‌شده در این نمایشگاه می‌تواند به واحد‌های تولیدی کشور که به صنعت بسته‌بندی وابسته هستند کمک کند تا فعالیت‌های خود را توسعه و توان رقابتی‌شان را افزایش دهند.





وی با تأکید بر جایگاه فعلی این حوزه گفت: صنعت چاپ و بسته‌بندی کشور در نقطه مطلوبی قرار دارد و با توسعه این صنعت، زمینه رشد صنایع دیگر و تقویت حضور کالا‌های ایرانی در بازار‌های داخلی و صادراتی بیش از پیش فراهم خواهد شد.