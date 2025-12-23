به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان ، برنامه عملیاتی آموزشی–ترویجی کاشت گونه‌های مرتعی و دارویی در قالب پروژه بسیج سازندگی، با محوریت اجرای فعالیت‌های هدفمند آبخیزداری و آبخوانداری، در منطقه ده‌پیر شهرستان خرم‌آباد برگزار شد.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان لرستان گفت: برنامه عملیاتی آموزشی–ترویجی کاشت گونه‌های مرتعی و دارویی با هدف احیای پوشش گیاهی، کاهش فرسایش خاک و ارتقای تاب‌آوری اکوسیستم‌های محلی در مرکز جهاد کشاورزی ده‌پیر شهرستان خرم آباد برگزار شد.

امیری گفت: در این برنامه، آموزش‌های عملی در زمینه کاشت گونه‌های مرتعی و دارویی سازگار با اقلیم منطقه، مدیریت رواناب‌های سطحی و اجرای عملیات بیولوژیک و مکانیکی آبخیزداری به بهره‌برداران و کشاورزان ارائه شد.

امیری افزود: با توجه به کاهش پوشش گیاهی و تخریب ساختار خاک در مناطق بحرانی، اجرای فعالیت‌های هدفمند آبخیزداری و آبخوانداری به‌عنوان راهکاری مؤثر برای کاهش فرسایش، کنترل رواناب‌های مخرب و تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی ضروری است.

وی افزود: با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی، گروه‌های جهادی و بسیج سازندگی، توان مهندسی بخش آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و ظرفیت‌های تحقیقاتی استان، اقداماتی در راستای کاهش فرسایش خاک، کنترل و هدایت رواناب‌های سطحی به‌منظور جلوگیری از خسارات سیل، افزایش نفوذ آب و تغذیه آبخوان‌ها، احیای پوشش گیاهی و تقویت تاب‌آوری اکوسیستم‌های محلی در دستور کار قرار گرفته است.