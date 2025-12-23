برگزاری کلاس عملی و آموزشی کاشت گیاهان مرتعی و دارویی در خرم آباد
برنامه عملیاتی آموزشی–ترویجی کاشت گونههای مرتعی و دارویی در منطقه ده پیر شهرستان خرمآباد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، برنامه عملیاتی آموزشی–ترویجی کاشت گونههای مرتعی و دارویی در قالب پروژه بسیج سازندگی، با محوریت اجرای فعالیتهای هدفمند آبخیزداری و آبخوانداری، در منطقه دهپیر شهرستان خرمآباد برگزار شد.
مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان لرستان گفت: برنامه عملیاتی آموزشی–ترویجی کاشت گونههای مرتعی و دارویی با هدف احیای پوشش گیاهی، کاهش فرسایش خاک و ارتقای تابآوری اکوسیستمهای محلی در مرکز جهاد کشاورزی دهپیر شهرستان خرم آباد برگزار شد.
امیری گفت: در این برنامه، آموزشهای عملی در زمینه کاشت گونههای مرتعی و دارویی سازگار با اقلیم منطقه، مدیریت روانابهای سطحی و اجرای عملیات بیولوژیک و مکانیکی آبخیزداری به بهرهبرداران و کشاورزان ارائه شد.
امیری افزود: با توجه به کاهش پوشش گیاهی و تخریب ساختار خاک در مناطق بحرانی، اجرای فعالیتهای هدفمند آبخیزداری و آبخوانداری بهعنوان راهکاری مؤثر برای کاهش فرسایش، کنترل روانابهای مخرب و تغذیه سفرههای آب زیرزمینی ضروری است.
وی افزود: با تکیه بر ظرفیتهای مردمی، گروههای جهادی و بسیج سازندگی، توان مهندسی بخش آبخیزداری ادارهکل منابع طبیعی و ظرفیتهای تحقیقاتی استان، اقداماتی در راستای کاهش فرسایش خاک، کنترل و هدایت روانابهای سطحی بهمنظور جلوگیری از خسارات سیل، افزایش نفوذ آب و تغذیه آبخوانها، احیای پوشش گیاهی و تقویت تابآوری اکوسیستمهای محلی در دستور کار قرار گرفته است.
امیری تصریح کرد: این اقدامات اجرایی شامل احداث بندهای سنگی–ملاتی، گابیونی و خاکی در آبراهههای بحرانی، اجرای عملیات بیولوژیک نظیر بذرپاشی، نهالکاری و قرق مراتع، آموزش و توانمندسازی بهرهبرداران محلی در زمینه حفاظت خاک و آب و استفاده از گروههای جهادی برای اجرای کمهزینه و سریع پروژههاست که نقش مهمی در پایداری منابع طبیعی دارد.