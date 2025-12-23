به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس ؛فرمانده انتظامی شهرستان جهرم گفت: ماموران پلیس مبارزه با قاچاق کالا و ارز هنگام گشت‌زنی در جاده به یک دستگاه کامیون حامل احشام مشکوک شدند و برای بررسی آن را متوقف کردند.

سرهنگ علی‌اصغر محمدپور افزود: در بازرسی از خودرو مذکور، ۶۴ راس گوسفند فاقد مجوز کشف شد.

فرمانده انتظامی شهرستان جهرم با بیان اینکه در این خصوص راننده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد، گفت: کارشناسان ارزش احشام کشف شده را ۲۰ میلیارد ریال برآورد کردند.

شهرستان جهرم در جنوب فارس و در فاصله ۱۹۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.