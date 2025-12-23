پخش زنده
امروز: -
بر اثر حمله تروریستی در منطقهای واقع در شمال غرب پاکستان، پنج مأمور پلیس این کشور کشته شدند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «اکسپرس نیوز»؛ در این حمله که در منطقه «کرک» واقع در ایالت خیبرپختونخوا در شمال غرب پاکستان رخ داد یک خودروی پلیس مورد حمله مسلحانه تررویستها قرار گرفت.
منابع خبری با بیان اینکه در این حمله ۵ نیروی پلیس کشته شدهاند، افزودند: نیروهای پلیس و مقامات محلی در محل حادثه حضور داشته و عملیات جستوجو و بررسی ادامه دارد؛ جزئیات دقیق حمله هنوز مشخص نشده، اما تصاویر منتشر شده خودروی سوختهای را در محل حادثه نشان میدهد.
دفتر نخست وزیر پاکستان در بیانیهای این حادثه را محکوم کرد و با ابراز تأسف از دست رفتن جانهای ارزشمند انسانها، با خانوادههای شهدای پلیس این کشور ابراز همدردی کرد.
این حمله در حالی رخ داده است که هفته گذشته در منطقه «لکی مروت»، یکی دیگر از مناطق ایالت خیبرپختونخوا یک مأمور پلیس و برادرش در تیراندازی کشته شدند و اوایل ماه جاری نیز در همان منطقه یک حمله انتحاری علیه خودروی پلیس یک کشته و پنج زخمی برجای گذاشت.