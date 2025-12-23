حمایت وزارت ارشاد از تولید داخلی و نوسازی صنعت چاپ
مشاور معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: وزارت ارشاد با هدف ارتقای کیفیت تولیدات داخلی و بهروزرسانی ماشینآلات چاپ، از توسعه صنعت چاپ و بستهبندی حمایت میکند و آموزش فعالان این حوزه را در اولویت قرار داده است.
ایوب دهقانکار در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
افزود: نمایشگاه بین المللی صنعت چاپ و بسته بندی هم به لحاظ بهروز بودن و هم از نظر کیفیت و تنوع، جزو نمایشگاههای پیشگام و پیشرو است و ما در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تمام اهتمام خود را برای حمایت کامل از چنین نمایشگاههایی که محصولات چاپی و بستهبندی در آن تولید و عرضه میشود، به کار گرفتهایم.
وی با تأکید بر اینکه محصولات چاپی از نگاه وزارت ارشاد، محصولات راهبردی محسوب میشوند، افزود: این تصور که، چون محصولات چاپی دارای بعد صنعتی و اقتصادی قوی هستند و میتوان از بعد فرهنگی آنها غافل شد، تصور درستی نیست. همانقدر که این محصولات از نظر صنعتی و اقتصادی اهمیت دارند، به همان نسبت بعد فرهنگی آنها نیز برای ما مهم است.
دهقانکار ادامه داد: همه همّ و غم ما بر این است که در درجه اول تولید محصولات چاپی در داخل کشور تقویت شود و در مرحله بعد، تسهیل و تسریع در ورود مواد اولیه و بهویژه ماشینآلات بهروز چاپ در دستور کار قرار گیرد. یکی از مسائل و چالشهای مبتلابه صنعت چاپ کشور، نوسازی ناوگان چاپ است که ما آن را بهصورت جدی دنبال میکنیم.
مشاور معاون فرهنگی وزیر ارشاد با اشاره به همکاری میان دستگاههای اجرایی گفت: جلسات خوبی با وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شده و امیدواریم با همافزایی میان این دو وزارتخانه، واردات ماشینآلات چاپی مورد نیاز کشور با سرعت بیشتری انجام شود و فرآیند بهروزرسانی ناوگان چاپ کشور شتاب بگیرد.
وی با تأکید ویژه بر کیفیت تولیدات داخلی تصریح کرد: هدف اصلی ما از این همافزایی، کمک به تولید محصولات داخلی با کیفیت است. ما به هیچ عنوان نمیخواهیم به قیمت تولید داخل، کیفیت را از بین ببریم. تولیدکنندگان باید کیفیت، مشتریمداری و رضایت مردم را مدنظر قرار دهند و دولت نیز در این مسیر، حمایتها و کمکهای لازم را ارائه خواهد داد.
مشاور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با بیان اینکه هنوز صادرات ماشینآلات چاپی به جایگاه مطلوب نرسیده است، تأکید کرد: سیاست دولت حمایت از واردات مدیریتشده، نوسازی ناوگان و حرکت تدریجی به سمت خودکفایی همراه با آموزش و توانمندسازی فعالان صنعت چاپ است.
دهقانکار ادامه داد: در حوزه ماشینآلات به صادرات آنچنان که باید و شاید نرسیدهایم و در حال حاضر بیشتر محصولات و ماشینآلات چاپی فعال در کشور وارداتی هستند، اما این به هیچوجه به معنای ترویج یا حمایت از واردات صرف نیست.
وی افزود: رویکرد فعلی، بهروزرسانی ماشینآلات است و در مرحله بعد، تلاش جدی برای حرکت به سمت خودکفایی دنبال میشود. ما از واردات مدیریتشده حمایت میکنیم، نه واردات صرف؛ وارداتی که مبتنی بر نیاز واقعی کشور باشد و همزمان مسیر را برای تولید داخلی هموار کند.
مشاور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: یکی از اقداماتی که در این معاونت بهطور جدی پیگیری میکنیم، علاوه بر بحث نوسازی ناوگان چاپ که پروژهای مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت است، موضوع آموزش و توانمندسازی فعالان صنعت چاپ است.
دهقانکار با تأکید بر نقش آموزش در توسعه صنعت تصریح کرد: قطعاً هیچ صنعت و فعالیتی بدون آموزش و بهروزرسانی دستاندرکاران و عوامل انسانی به نتیجه مطلوب نخواهد رسید. همانطور که ماشینآلات نیاز به بهروزرسانی دارند، پرسنل و نیروی انسانی این حوزه نیز نیازمند بهروزرسانی دانش و مهارتهای خود هستند.
وی گفت: ما این مسیر را دنبال میکنیم تا فعالان صنعت چاپ کشور به علم روز مجهز شوند و آخرین دستاوردهای فناورانه را در اختیار داشته باشند. تلاش ما این است که این دستاوردها بهصورت مؤثر در اختیار فعالان این حوزه قرار گیرد.
مشاور معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در پایان با اشاره به اهمیت چندبعدی صنعت چاپ خاطرنشان کرد: صنعت چاپ علاوه بر بعد صنعتی و اقتصادی بسیار مهمی که دارد، از نظر فرهنگی نیز دارای اهمیت بالایی است و امیدواریم با این اقدامات، بتوانیم این صنعت را به جایگاه شایسته خود در کشور برسانیم.