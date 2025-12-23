به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در مراسم افتتاح، سید مجتبی احمدنیا (منتور محتوایی)، بهروز طهماسب کاظمی (معاون مرکز پژوهش‌های مجلس) و امیر محمدرضایی (معاون آموزش بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای) بر اهمیت بازی‌های جدی در آموزش، تغییر نگرش و رفتار تاکید کردند.

احمدنیا با اشاره به تفاوت بازی‌های جدی با آثار صرفاً سرگرم‌کننده گفت: «در این نوع بازی‌ها، اندازه‌گیری شاخص‌هایی چون یادگیری و تغییر رفتار امکان‌پذیر است و سیستم پاداش‌دهی بر تجربه و شبیه‌سازی واقعی بنا می‌شود.»

پیوند علوم و فناوری با هنر و اجتماع

طهماسب کاظمی نیز افزود: «موفقیت بازی‌های جدی وابسته به آشنایی طراحان با نظریه‌های علوم شناختی و روانشناسی است. بدون شناخت مدل ذهنی کاربران، حتی جذاب‌ترین خروجی‌ها نمی‌توانند مخاطب را همراه کنند.»

او تیم‌های شرکت‌کننده را به ساخت بازی‌هایی مبتنی بر تمدن اسلامی در حوزه‌هایی مانند تربیت اجتماعی و قانون‌گذاری دعوت کرد و هشدار داد که فرصت توسعه این صنعت محدود است.

مسیر سه‌روزه تا محصول اولیه

پس از پایان مراسم، تیم‌ها با منتورها وارد مرحله طراحی سناریو و ساختار کلی شدند تا روز پنج‌شنبه، ۴ دی‌ماه نسخه اولیه خود را برای داوری ارائه دهند.