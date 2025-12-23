نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد، در دیدار معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، بر اهمیت حفظ موهبت‌های زیست محیطی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، آیت الله محمدرضا ناصری در این دیدار، با اشاره به اینکه خداوند شرایط زیست محیطی مناسبی را برای بشر تدارک دیده است، گفت: ما باید مواظب این طبیعت باشیم و حفظ محیط زیست یک وظیفه همگانی است که نیازمند تلاش و کوشش مستمر همگان است.

وی اقدامات پیشگیرانه از سوی سازمان محیط زیست را بسیار ضروری دانست و افزود: نظارت‌ها باید به طور قاطع وجود داشته باشد تا حداقل آسیب به منابع زیست محیطی وارد شود.

امام جمعه یزد بر رعایت ملاحظات زیست محیطی در فرآیند احداث صنایع تأکید کرد و بیان داشت: در ساخت و جانمایی کارخانه‌ها، توجه به مسائل آلایندگی و محیط زیستی باید در اولویت قرار گیرد.

وی ادامه داد: جانمایی کارخانجات باید با توجه به شرایط محیطی صورت پذیرد تا از آلایندگی مناطق شهری و سکونتگاهی جلوگیری شود.

آیت الله ناصری استفاده از ظرفیت شرکت‌های دانش‌بنیان را راهکاری مؤثر برای کاهش آلایندگی کارخانجات موجود برشمرد و خاطرنشان کرد: باید با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان، برای کنترل آلاینده‌ها از جمله استفاده از فیلتر‌های استاندارد، برنامه‌ریزی جدی صورت گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به دغدغه‌های مردم در خصوص تأمین آب، طرح انتقال آب به یزد را یک امر ضروری و حیاتی دانست و نسبت به تأخیر طولانی‌مدت در اجرای آن انتقاد کرد. وی خواستار تکمیل هرچه سریع‌تر این طرح شد تا مردم استان در فصول گرم سال، با مشکل کمبود آب مواجه نشوند.