مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: ۵۰ طرح اشتغال‌زا و سرمایه‌گذاری در کارگروه امور زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست آذربایجان‌غربی بررسی و با نظر اعضا تصمیمات لازم در خصوص آنها اعمال شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پیمان آرامون در هفتمین جلسه کارگروه امور زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست آذربایجان‌غربی، اظهار داشت: طرح‌های پرورش دام و طیور، احداث گلخانه، توسعه مجتمع گردشگری و طرح ذخیره سهزی و نگداری و بسته‌بندی مواد غذایی و مرکز تفریحی و سرگرمی از جمله طرح‌های مطرح شده در هفتمین جلسه کارگروه امور زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست آذربایجان‌غربی بود.

وی ادامه داد: این طرح‌ها در شهر‌های ارومیه، سرو، سلماس، نقده، پیرانشهر، اشنویه، چایپاره، خوی، سردشت، چالدران، میاندوآب، باروق، بوکان و شاهین‌دژ احداث می‌شوند که با نظر اعضای کارگروه امور زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست آذربایجان‌غربی تثمیمات لازم در خصوص آنها گرفته شد.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: امور اراضی استان، فرمانداری و شهرداری شهرستان‌های پیرانشهر، چایپاره، چالدران، نقده، میاندوآب و بوکان و بخشداری مرکزی پیرانشهر مرجع درخواست کننده طرح‌های بررسی شده در کارگروه امور زیربنایی و توسعه روستایی، عشایری شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست آذربایجان‌غربی بودند.

آرامون تاکید کرد: با راه‌اندازی و توسعه طرح‌های مطرح شده زمینه اشتغال بسیاری از جوانان منطقه فراهم می‌شود و این مساله خود عاملی برای توسعه اشتغال و رونق چرخ اقتصاد است.

وی اظهار داشت: جذب سرمایه‌گذاران در حوزه‌های کشاورزی، گردشگری، خدمات و صنعت از اولویت‌های این کارگروه است.