سومین جلسه کارگروه تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به ریاست سید علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی و با حضور فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی و سایر اعضای این کارگروه تشکیل جلسه داد و در خصوص راهکار‌های واگذاری برخی از املاک مازاد دولتی تصمیم گیری شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ در راستای اجرای آیین نامه‌های اجرایی بند (ب) ماده ۳۱ و بند‌های (الف) و (ب) ماده ۳۶ قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و بند‌های (س) و (ط) تبصره ۲ قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور سومین جلسه کارگروه اصلی تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها به ریاست سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شد.

در این نشست فرزانه صادق مالواجرد وزیر راه و شهرسازی، رحمتی معاون سازمان برنامه و بودجه کشور و اکرمی معاون وزیر اقتصاد و خزانه دار کل کشور نیز در آن حضور داشتند، درخصوص مولدسازی ۸۱۰ فقره ملک مازاد پیشنهادی کارگروه‌های استانی بررسی و تصمیم گیری شد.

گفتنی است دراین نشست مقرر شد، به منظورایجاد رویه واحد برای انتخاب شیوه مولدسازی و جلوگیری از تصمیمات سلیقه‌ای و داشتن ضوابط روشن مبنی براینکه برچه اساسی یک ملک به فروش برسد یا تهاتر یا اجاره بلند مدت یا مشارکت و یا اوراق بهادارسازی شود، همچنین برای اولویت بندی طرح‌هایی که باید ازمحل درآمد‌های حاصل از روش‌های مولدسازی اجرا شود دستورالعملی تدوین شود.

شایان ذکر است که طی ۵ ماهه (تیرماه تا آبان ماه) تعداد ۱۴۰۳ فقره املاک به ارزش بیش از ۳۷ هزار میلیارد تومان رسیدگی و تصمیم گیری شده و مجوز آن به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.