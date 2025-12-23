پخش زنده
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان از برگزاری تور گروهی عکاسی چیلله گئجه سی شور یلدایی به مدت دو روز با حضور عکاسان و به همت انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری در شهر زنجان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛سید میکائیل موسوی گفت: تور گروهی عکاسی چیلله گئجه سی شور یلدایی به مدت دو روز به مناسبت یلدا با حضور عکاسان و یه همت انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری دربازار تاریخی شهر زنجان در تاریخ ۲۹ و ۳۰ آذرماه برگزار شد.
مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان زنجان افزود: گرامی داشت شب یلدا درواقع برای حفظ اصالت و هویت فرهنگی ماست. پاسداری از آیین یلدا با هدف دور همی و جشن گرفتن است.
وی گفت: از جذابترین آیینهای شب یلدا یا شب چله، سفره و خوردنیهای آن است که شامل میوههای مخصوص، آجیل مخصوص و دیگر تنقلات است.
دبیر هیئت مدیره انجمن حرفهای راهنمایان گردشگری استان زنجان گفت: هدف از اجرای تور گروهی عکاسی چیلله گئجه سی شور یلدایی، تقویت نگاه هنری به یلدا، شهر، بازار تاریخی و ایجاد فرصت برای کشف زیباییهای روزمره در قالب تصویر عنوان شده است.
خلج تاکید کرد: این تور با محوریت موضوعی شور و شوق یلدایی در بازار زنجان و معرفی آیینها و سنتهای محلی یلدا در بازار تاریخی زنجان بود.
وی گفت: امید است با برپایی جشنها بتوانیم میراث خود را زنده نگه داریم.