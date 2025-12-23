پخش زنده
وزارت راه و شهرسازی با برگزاری سومین نشست تخصصی، برنامهها و پروژههای خود در حوزه مسکن، شهرسازی و زیرساختهای سه استان هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان را بررسی کرد و بر نقش توسعه پایدار در ایجاد امنیت منطقه تأکید شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سومین نشست تخصصی «نقش وزارت راه و شهرسازی در توسعه و امنیت پایدار جنوب شرق کشور» با حضور مدیران ارشد وزارتخانه و نمایندگان دستگاههای تابعه برگزار شد.
انوشیروان مهری، مشاور وزیر و فرمانده مرکز مقاومت بسیج، با اشاره به اهمیت این نشستها گفت: «بررسی اقدامات انجام شده در جنوب شرق، زمینهساز همایشهای آینده با همکاری نیروهای مسلح خواهد بود.»
وی افزود: پروژههای کلان مانند بازسازی بافت فرسوده، توسعه شبکه حملونقل و راهآهن چابهار-زاهدان در حال اجراست و تا پایان اسفند امسال به بهرهبرداری میرسد.
در این نشست، مهدی قربانی، مدیرکل دفتر آمار و پایش برنامهها، گزارشی از اقدامات دولت چهاردهم ارائه کرد و بر تدوین برنامههای کوتاهمدت و پنجساله برای سه استان تأکید کرد.
قربانی تصریح کرد: نسخه نهایی گزارش هم به صورت مکتوب و هم دیجیتال منتشر خواهد شد و بخشی ویژه به اقدامات بسیج اختصاص دارد.
کاوه اسدپور، رئیس مرکز توسعه و سیاستهای راهبردی وزارتخانه، توسعه را ابزاری برای تقویت امنیت پایدار دانست و گفت: «هر زیرمجموعه وزارتخانه بخشی از پازل توسعه را کامل میکند تا منطقه جنوب شرق متوازن و امن شود.»
وی همچنین پیشنهاد کرد نسخهای از گزارشها به زبان بلوچی تهیه و از رسانههای محلی منتشر شود تا مردم بهتر با اقدامات آشنا شوند.
در ادامه نشست، گزارشهای تخصصی از دستگاههای مرتبط در حوزه مسکن و شهرسازی ارائه شد و بر هماهنگی پروژههای توسعهای تأکید گردید.
برنامههای مطرحشده شامل اسکان، توسعه شهری، حملونقل، ترانزیت و زیرساختهای خدماتی بود.
تصمیم گرفته شد جمعبندی این نشستها مبنای برگزاری همایشهای تکمیلی و برنامههای کلان وزارت راه و شهرسازی در جنوب شرق کشور قرار گیرد.
هدف نهایی وزارتخانه، توسعه متوازن، افزایش رفاه مردم و ارتقای امنیت پایدار در این منطقه اعلام شد.
این نشست، نقطه عطفی در هماهنگی اقدامات دستگاههای اجرایی و شفافسازی برنامهها برای مردم جنوب شرق کشور بود.