مجری شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در آذربایجانغربی از پایان آسفالت جاده سرچم - میانه خبر داد و گفت: این مسیر با تکمیل نصب علایم امسال زیر بار ترافیک میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛بخشعلی آقالار افزود: امسال علاوه بر تکمیل آسفالت مسیر جاده سرچم در آذربایجانشرقی، هشت کیلومتر باقیمانده این مسیر در آذربایجانغربی نیز آسفالت شده که برای آن یک هزار میلیارد ریال هزینه شده است.
وی با یادآوری اینکه آسفالت روکش برخی مسیرها و نصب علائم در این جاده به پیمانکار واگذار شده، توضیح داد: اعتبار اولیه آن چهار هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده که تا پایان سال تکمیل میشود.
مجری شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور در آذربایجانغربی تصریح کرد: هرچند اکنون امکان تردد در جاده سرچم وجود دارد اما لازم است زیرساختهای نهایی از جمله روکش کامل، نصب علائم و خطکشی انجام شود تا این جاده بهصورت رسمی در اختیار اداره کل راهداری و حملونقل جادهای استان قرار گیرد.
آقالار درباره مزایای تکمیل جاده سرچم گفت: این پروژه باعث کاهش ۱۸۱ کیلومتری مسیر شمال غرب کشور به تهران، صرفهجویی بیش از دو ساعت در زمان سفر، کاهش تصادفات جادهای، کاهش مصرف سوخت و اتصال پایانه تجاری تمرچین پیرانشهر، بهعنوان شاهراه تجارت آسیا به مرکز کشور میشود.
وی درباره دلایل طولانی شدن زمان ساخت این جاده توضیح داد: قرار گرفتن پروژه در دو استان آذربایجانغربی و آذربایجان شرقی و همچنین تخصیص بودجه آن در سالهای گذشته بهصورت پروژههای دیگر مانند کنارگذر میاندوآب باعث تأخیر در اجرا شد اما از سال گذشته بودجه مستقل برای این طرح اختصاص یافت.