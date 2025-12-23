به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی «پسر شکست ناپذیر»، در گونه درام و خانوادگی محصول آمریکا در سال ۲۰۲۵ قرار است از شبکه دو پخش شود.

این فیلم درباره پدر و مادری به نام اسکات و آنا است که مدتی کوتاه بعد از ازدواج صاحب فرزند می‌شوند. فرزند اول آنها، کودکی مبتلا به بیماری نادر استخوانی و اوتیسم است. مشکلات خانوادگی، باعث روی آوردن اسکات به مشروب، اخراج از کار و اختلاف با همسرش شده، اما اسکات مشروب را ترک کرده و بالاخره با هر سختی‌ای شده فرزندشان را بزرگ کرده و با مشکلات و بیماری او کنار می‌آیند.

فیلم «پسر شکست‌ناپذیر» بر اساس داستانی واقعی ساخته شده و روایتگر زندگی آستین، پسری خردسالی است که با وجود ابتلا به اوتیسم و بیماری استخوان‌های شکننده، نگاهی شاد، امیدوار و متفاوت به زندگی دارد. او با روحیه‌ی مثبت، صداقت کودکانه و عشق بی‌قیدوشرطش به زندگی و به دیگران، تأثیر عمیقی بر اطرافیان، به‌ویژه پدرش می‌گذارد. پدر خانواده حین مواجهه با واقعیت بیماری خاص فرزندش، با ترس‌ها، خستگی‌ها و بحران‌های شخصی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند و به‌تدریج می‌آموزد چگونه از دریچه‌ی نگاه شاد و پرامید پسرش به زندگی بنگرد و انسانی پخته و کامل شود. فیلم نشان می‌دهد که چگونه حضور آستین، خانواده را از ناامیدی و فشار‌های روزمره عبور می‌دهد و معنای واقعی قدرت، شادی و شکست‌ناپذیری را بازتعریف می‌کند. فیلم به‌جای تمرکز بر محدودیت‌ها، بر توانمندی‌های درونی، ارزش انسانی و کرامت کودک تأکید دارد.

فیلم، نشان می‌دهد که طلب شاد و امیدوارانه معنای زندگی می‌تواند حتی در شرایط سخت جسمی و روحی نیز وجود داشته باشند. مفاهیمی مانند عشق، پذیرش، ایمان به زندگی و قدردانی از لحظه لحظه‌های ناب و دل انگیز آن در دل روایت فیلم شکل می‌گیرند. محتوای سالم، عاطفی و الهام‌بخش فیلم، آن را برای تماشای مشترک والدین و فرزندان بسیار مناسب می‌سازد.

فیلم سینمایی «روز‌هایی با دوچرخه»، در گونه درام محصول هند در سال ۲۰۲۳ قرار است از شبکه امید پخش شود.

فیلم بر روی رابطه بین یک پسر جوان و پدربزرگ مربی‌اش تمرکز دارد. از طریق تجربیات مشترک دوچرخه‌سواری، این دو شخصیت خاطرات گذشته را مرور می‌کنند، که این مرور خاطرات به آنها کمک می‌کند تا با چالش‌های زندگی حال حاضر خود رو‌به‌رو شوند و ارتباط عمیق‌تری با یکدیگر و با گذشته خود برقرار کنند.

الگوی سفر قهرمان یکی از روش‌های بسیار متداول برای روایت سینمایی است. در این الگو، شخصیت اصلی با طی سفری (خواه درونی یا بیرونی) موفق می‌شود بر نقص‌ها و ضعف‌های خود فایق آید و به مرتبه کمال دست یابد. طی سفر، ممکن است که شخصیت اصلی با فرد دیگری همراه شود که به شخصیت اصلی برای رسیدن به چنین احساسی از کمال یاری برساند. در فیلم «روز‌هایی با دوچرخه»، شخصیت اصلی که یک کودک است همراه با مربی اش پای در راه چنین سفری می‌گذارد. طی این سفر، کودک که دچار ناامیدی‌هایی در مسیر زندگی اش بوده، با تکیه بر کوشش و تلاش و حمایت مربی اش موفق می‌شود بر این ناامیدی‌ها فایق آید. اما این سفر بر روی خود مربی هم تأثیرات عمیقی می‌گذارد و خود وی را نیز به شناخت بهتری از خود و جهان خود می‌رساند و هدفش راستینش را در ادامه زندگی دقیق‌تر و راسخ‌تر می‌سازد.