رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به اهمیت گردشگری معنوی و آشنایی با فرهنگ ایثار گفت: سومین دوره رویداد «به وقت عاشقی» در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس دایر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما امیر قاسمی افزود: رویداد به وقت عاشقی در مجموعه سراسرنمای موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس آغاز به کار کرده و تا ۱۸ دی، روزانه در دو نوبت صبح و بعدازظهر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: شهروندان می‌توانند به صورت رایگان از این فضا و برنامه‌های آن استفاده کنند.

رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران خاطرنشان کرد: بازدیدکنندگان ضمن مشاهده آثار و موضوعات متنوع در مجموعه سراسرنما از روایت‌گری راویان درباره رشادت‌های سربازان و جوانان این مرز و بوم که در سایر کشور‌ها برای دفاع از آرمان‌های میهنی مقاومت کردند بهره‌مند خواهند شد این برنامه فرصتی است تا نسل امروز بدانند آرامش و امنیت کنونی در سایه این فداکاری‌ها محقق شده است.

رویداد به وقت عاشقی به عنوان یک مقصد گردشگری معنوی آماده پذیرایی از همه علاقه‌مندان است.