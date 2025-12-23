پخش زنده
امروز: -
فرماندار خوی، این شهرستان را جزو مناطق مستعد برای سرمایه گذاری معرفی کرد و گفت: هیچ مانعی برای حضور سرمایه گذاران در خوی وجود ندارد و از سرمایه گذاران استقبال میکنیم.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛غلامحسین آزاد با بیان اینکه استان در مسیر توسعه اقتصادی و تجاری قرار گرفته است، افزود: برای ادامه این روند تمام تلاش را برای حضور وجذب سرمایهگذاران بکار گرفتیم.
وی گفت: وجود مرز رازی، جاده ترانزینی خوی - قطور ، معادن، فرودگاه، شهرکهای صنعتی، نساجی، محصولات کشاورزی نظیر تخمه وعسل، میراث غنی فرهنگی، شهرکهای صنعتی، نیروی انسانی جوان، امنیت پایدار و آب وهوای دلپذیر و معتدل خوی را جزو مقاصد ارزشمند برای سرمایه گذاری تبدیل کرده است.
فرماندار خوی با بیان اینکه در حال حاضر سرمایهگذاران خارجی و داخلی در صنعت نساجی، کشت گلخانهای، احداث هتل و تولید مبل حضور فعال دارند، معادن، صنعت، کشاورزی، گردشگری و حوزه خدماتی و رفاهی را فرصتی برای سرمایهگذاری دانست.